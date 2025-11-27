OVALE realiza no próximo dia 2 de dezembro o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos, dentro do projeto 'O Brasil do Futuro'.

Participarão autoridades, especialistas, representantes da sociedade civil e convidados especiais. As inscrições estão abertas e são gratuitas (acesse aqui e inscreva-se). O evento tem apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos e patrocínios da CCR Rio SP e a Serttel.