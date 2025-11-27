OVALE realiza no próximo dia 2 de dezembro o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos, dentro do projeto 'O Brasil do Futuro'.
Participarão autoridades, especialistas, representantes da sociedade civil e convidados especiais. As inscrições estão abertas e são gratuitas (acesse aqui e inscreva-se). O evento tem apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos e patrocínios da CCR Rio SP e a Serttel.
Um dos temas abordados será o novo sistema de transporte público de São José, o primeiro do país a optar por uma frota de ônibus 100% elétrica. Outros temas abordados serão os carros voadores, automóveis autônomos, aplicativos de transporte, as funcionalidades do 'Free Flow' na Mobilidade e inteligência artificial.
A iniciativa visa buscar soluções para os desafios da mobilidade urbana em um mundo cada vez mais tecnológico e que precisa mudar sua matriz energética.
Participantes.
A abertura do evento será às 9h, com apresentação do Ballet Ana Araújo, com a coreografia “Entre Sombra e Luz”, da coreógrafa: Bruna Maciel. O Grupo de Neo Clássico do Ballet Ana Araújo foi primeiro lugar no 42º Festival de Joinville (SC) de 2025, além de indicação de melhor apresentação no festival.
Em seguida, o evento terá a participação de Fernando Salerno, diretor-presidente de OVALE.
Bicampeão mundial de Fórmula 1 e campeão da Fórmula Indy, Emerson Fittipaldi fará uma participação especial e remota direto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
O fórum também contará com a participação da senadora Mara Gabrilli (PSD/SP), que é publicitária e psicóloga. Aos 26 anos, ela sofreu um acidente e perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo. Desde então, decidiu que nunca mais pararia de se mexer.
Em 1997 fundou o Instituto Mara Gabrilli, organização que promove projetos esportivos, culturais e presta atendimento em comunidades carentes de São Paulo e outras capitais. Em sua trajetória política, foi secretária municipal de São Paulo, vereadora – a mais votada da capital paulista – e deputada federal por dois mandatos consecutivos.
Senadora Mara Gabrilli
Também participará do evento o senador Ângelo Coronel (PSD-BA), que é engenheiro civil e empresário. Ele foi prefeito de sua cidade natal, Coração de Maria (BA), deputado estadual em seis mandatos e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.
Desde 2019 é senador da República. Foi Presidente da CPMI das Fake News, relator do PL de Reforma do Imposto de Renda e, em 2024, relator geral do Orçamento da União. Atualmente, faz parte das duas mais importantes comissões do Senado (CCJ e CAE) e ainda da Comissão de Infraestrutura.
Senador Ângelo Coronel (PSD-BA)
Roberto do Eleven, presidente da Câmara de São José dos Campos, e o prefeito da cidade, Anderson Farias, também participarão do fórum de Mobilidade Urbana.
Roberto do Eleven
Primeira mesa de debate.
A primeira mesa redonda vai acontecer às 10h, com o tema: “E nós, para onde vamos?”. A mediação será de Guilhermo Codazzi, editor-chefe de OVALE.
Estarão do debate o secretário municipal de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Gláucio Lamarca Rocha, que é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Braz Cubas e pós-graduado em Gestão de Projetos pela FAAP e Administração Pública e Gerência de Cidades pela Uninter.
Gláucio Lamarca Rocha
Outra participante é a empresária Milena Braga Romano, presidente da Eletra, empresa referência em tecnologia nacional e líder na fabricação de ônibus elétricos no Brasil.
Com uma trajetória marcada por inovação e resultados, Milena foi responsável por modernizar a Eletra, ampliar seu portfólio de produtos e consolidar sua posição na transição energética e descarbonização do transporte público. Ela atua como Diretora Executiva do Grupo Setti Braga, que trabalha há mais de 105 anos no transporte de passageiros. Milena é graduada em Direito, com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e formação executiva em liderança pela Columbia Business School e pela Universidade de Stanford.
Milena Braga Romano
Outra debatedora será Maryangela Geimba de Lima, diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação do PIT (Parque de Inovação Tecnológica). É professora titular aposentada do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), onde atua como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica.
No ITA, Maryangela já foi pró-reitora de Pesquisa e Relacionamento Institucional, coordenadora PIBIC, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, chefe da Divisão de Cooperação, chefe da Divisão de Extensão e chefe da Divisão de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.
Maryangela Geimba de Lima
Às 11h, Flávia Consoni, professora doutora da Unicamp, ministrará a palestra sobre “Políticas públicas de transição para a mobilidade elétrica com foco em cidades”. Ela é professora livre-docente do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp, exercendo atividades de docência e pesquisa.
Desenvolve e orienta pesquisas em temáticas ligadas à inovação, transição energética e mobilidade urbana sustentável, com foco particular na Governança e nas Políticas Públicas que promovam a Mobilidade Elétrica.
Flávia é uma das fundadoras do Leve (Laboratório de Estudos do Veículo Elétrico), membro da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica e Coordenadora do Curso de Extensão Mobilidade Elétrica: Políticas, Planejamento e Modelos de Negócios oferecido regulamente pela Escola de Extensão da Unicamp.
Flávia Consoni
Segunda mesa de debate.
A segunda mesa redonda será às 11h30, com o tema “Novas Frotas, Novos Desafios” e mediação de Xandu Alves, repórter especial de OVALE.
Entre os participantes, está Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária. Ele é engenheiro civil, especialista em Gestão e Normatização de Trânsito, Engenharia de Custos e Mobilidade Segura. Paulo possui mais de 25 anos de experiência no setor público, com atuação estratégica em mobilidade urbana e segurança viária.
Foi servidor de carreira da Prefeitura de São José dos Campos, onde atuou em várias funções até assumir como Secretário de Mobilidade Urbana (2017-2022). Também presidiu o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana.
Atualmente também integra a Câmara Temática de Gestão e Coordenação do Pnatrans, do Conselho Nacional de Trânsito.
Paulo Guimarães
Outro debatedor é Ângelo Leite, CEO da Serttel, que é graduado em Engenharia Elétrica (ênfase em Eletrônica) pela Universidade Federal de Pernambuco e possui especialização em Gestão de Negócios pela UFPE.
Fundador e presidente da Serttel, é uma das referências nacionais em inovação para cidades inteligentes. Atuou como presidente da Abetrans, presidente do PARQTEL e diretor regional Nordeste da ABINEE, contribuindo ativamente para o desenvolvimento dos setores de mobilidade, tecnologia e indústria eletroeletrônica no Brasil.
Ângelo Leite
O terceiro participante é Cleber Chinelato, gerente-executivo de Tecnologia da Motiva e da CCR RioSP.
Cleber Chinelato
Às 12h15, Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, abordará o tema sobre “São José dos Campos, a capital do ônibus elétrico”.
Anderson Farias
Felicio Ramuth, vice-governador do Estado de São Paulo, dará a palestra final do evento, às 12h45, sobre “Inovação, Tecnologia & Mobilidade Urbana”.
SERVIÇO
Evento: 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana
Data: 2 de dezembro, a partir das 9h
Local: Teatro Colinas, Av. São João, 2200, Jardim Colinas, São José dos Campos (SP)
Realização: Jornal OVALE, 100% digital e multiplataforma, líder em informação regional no Vale do Paraíba.
