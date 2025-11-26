Um idoso de 67 anos foi encontrado morto dentro de um Fiat Mobi branco, embaixo de viaduto na Estrada Municipal Professora Olívia Alegri, em Caçapava, em uma ocorrência na noite desta terça-feira (25).

Segundo o boletim de ocorrência da Delegacia de Caçapava, policiais militares faziam patrulhamento de rotina pela Estrada Municipal Professora Olívia Alegri quando notaram um carro parado no acostamento, com o motor ligado, embaixo de um viaduto no Parque Residencial Nova Caçapava.