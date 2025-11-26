Um idoso de 67 anos foi encontrado morto dentro de um Fiat Mobi branco, embaixo de viaduto na Estrada Municipal Professora Olívia Alegri, em Caçapava, em uma ocorrência na noite desta terça-feira (25).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência da Delegacia de Caçapava, policiais militares faziam patrulhamento de rotina pela Estrada Municipal Professora Olívia Alegri quando notaram um carro parado no acostamento, com o motor ligado, embaixo de um viaduto no Parque Residencial Nova Caçapava.
Ao se aproximarem, os policiais militares encontraram o idoso no banco do passageiro, debruçado sobre o banco do motorista, já em início de rigidez cadavérica. A equipe então isolou a área e acionou a perícia para análise do local.
O caso foi registrado na Delegacia de Caçapava como “não criminal – morte suspeita”, “morte súbita, sem causa determinante aparente” e “encontro de cadáver”. A princípio, não há indícios claros de violência descritos no boletim, e o caso será investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias da morte súbita sob viaduto em Caçapava.
O delegado de plantão acionou equipe de sobreaviso, liderada pelo delegado Dr. Hugo Pereira de Castro, que acompanhou o trabalho da perícia no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde será submetido a exame necroscópico, responsável por apontar a causa da morte.
De acordo com o registro, o veículo envolvido na ocorrência de morte súbita sob viaduto em Caçapava é um Fiat Mobi branco, ano 2019, emplacado em Campinas e registrado em nome da própria vítima. O boletim não informa se o idoso tinha vínculo com moradores da região ou o motivo de estar no local naquele horário.
A Estrada Municipal Professora Olívia Alegri é um importante acesso entre áreas residenciais de Caçapava e a Rodovia Presidente Dutra, com fluxo intenso de veículos, sobretudo em horários de pico. Moradores relatam que o trecho exige atenção redobrada de motoristas, principalmente à noite e em dias de chuva.
Nos últimos meses, a via tem sido cenário de diferentes ocorrências. Em junho, um jovem de 23 anos morreu após um acidente de moto na mesma estrada, em um caso registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Já em novembro, um acidente entre moto e carro mobilizou equipes de socorro no mesmo corredor viário, reforçando a percepção de risco na região.
Outra ocorrência que afetou moradores foi a queda de árvore e de um poste de energia na Estrada Municipal Professora Olívia Alegri, que chegou a isolar bairros de Caçapava e interromper o fornecimento de energia até a conclusão dos reparos.