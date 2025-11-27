A Receita Federal vai realizar mais um leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo. O evento, que é destinado a pessoas físicas e jurídicas, inclui milhares de produtos, entre eles: smartphones, carros, videogames e até árvores de Natal. O leilão será realizado de forma eletrônica, com a sessão para lances prevista para as 10h do dia 5 de dezembro de 2025. As propostas podem ser enviadas até as 21h de 3 de dezembro. Os lotes e o edital completo estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico.

É possível encontrar itens eletrônicos como:

Dois videogames Playstation 5 (PS5), com lance inicial de R$ 1.706;

Um iPhone 15 com fone de ouvido, a partir de R$ 576;

Veículo HB20s 2018/19 a partir de R$ 8.239.

