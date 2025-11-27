A Receita Federal vai realizar mais um leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo. O evento, que é destinado a pessoas físicas e jurídicas, inclui milhares de produtos, entre eles: smartphones, carros, videogames e até árvores de Natal. O leilão será realizado de forma eletrônica, com a sessão para lances prevista para as 10h do dia 5 de dezembro de 2025. As propostas podem ser enviadas até as 21h de 3 de dezembro. Os lotes e o edital completo estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico.
É possível encontrar itens eletrônicos como:
- Dois videogames Playstation 5 (PS5), com lance inicial de R$ 1.706;
- Um iPhone 15 com fone de ouvido, a partir de R$ 576;
- Veículo HB20s 2018/19 a partir de R$ 8.239.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No Vale do Paraíba há lotes armazenados e disponíveis para visitação na unidade de Taubaté, na EADI Taubaté, que fica na avenida Roberto Bertoletti, nº 1001, no Distrito do Piracangaguá. A visitação dos lotes deve ser agendada até 3 de dezembro.
O leilão também disponibiliza lotes em unidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Barueri, Suzano, Santos, Bauru, Santo André, Araraquara, Campinas, Guarulhos, Jacareí e Guarujá.
A Receita reforça que não solicita transferências ou depósitos em contas de terceiros e que os vencedores têm 30 dias para retirar os lotes, não sendo realizado envio pelos Correios ou pelas transportadoras.
Confira os lotes pelo site: https://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/800100/8/2025