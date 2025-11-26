Dois jovens foram mortos em dois homicídios distintos, em Jacareí, em um intervalo inferior a 5 horas. Os crimes aconteceram entre a noite de terça-feira (25) e a madrugada desta quarta-feira (26), nos bairros Rio Comprido e na região Central da cidade. Não há indícios de que os crimes estejam relacionados.

O primeiro homicídio aconteceu por volta de 19h52, desta terça-feira (25), pela Travessa Lagoinha, bairro Rio Comprido. No local, a vítima constatada é um jovem de 19 anos, que foi socorrido por populares antes da chegada da Polícia Militar. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.