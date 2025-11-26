Dois jovens foram mortos em dois homicídios distintos, em Jacareí, em um intervalo inferior a 5 horas. Os crimes aconteceram entre a noite de terça-feira (25) e a madrugada desta quarta-feira (26), nos bairros Rio Comprido e na região Central da cidade. Não há indícios de que os crimes estejam relacionados.
O primeiro homicídio aconteceu por volta de 19h52, desta terça-feira (25), pela Travessa Lagoinha, bairro Rio Comprido. No local, a vítima constatada é um jovem de 19 anos, que foi socorrido por populares antes da chegada da Polícia Militar. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.
O segundo assassinato aconteceu na rua dos Ferroviários, por volta das 2h42 desta quarta (26). A vítima também é um jovem, de 21 anos. Após ser alvejado, ele foi socorrido por familiares, mas não resistiu aos ferimentos.
Crime no Rio Comprido.
De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar junto ao irmão da vítima, o jovem teria se envolvido em um desentendimento com um homem não identificado no dia anterior.
Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem morto teria ido “trabalhar na biqueira”, momento em que um homem se aproximou solicitando entorpecente. Ao retornar com a droga, a vítima teria sido subitamente alvejada pelo autor, o qual estaria mascarado, impossibilitando sua identificação.
Não há informações a respeito das características do assassino e nem do homem com quem a vítima teria brigado no dia anterior ao crime. Foi requisitada perícia, com a presença da equipe do Instituto de Criminalística de Jacareí, e também foi requisitado exame necroscópico junto ao IML (Instituto Médico Legal).
Crime na região Central.
O assassinato na rua dos Ferroviários, na região Central, também estaria ligado ao tráfico de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, nas buscas preliminares e levantamento a respeito do que ocorreu, os policiais militares localizaram porções de entorpecente.
A PM informou que, de acordo com familiares, o jovem foi socorrido antes da chegada das equipes, mas que, ainda no local, tiveram ciência de que evoluiu a óbito em razão dos ferimentos sofridos.
A mãe da vítima relatou que não presenciou o crime, tendo apenas se dirigido à UPA onde a vítima havia sido atendida. Ela disse que, conforme lhe relataram, um homem colocou o cano da arma em uma pequena abertura do portão da casa e efetuou diversos disparos contra o jovem, que se encontrava sentado em uma poltrona no quintal de sua residência.
A mãe afirmou não saber o nome nem as características do indivíduo autor dos disparos. Foi requisitada perícia, com a presença da equipe do Instituto de Criminalística de Jacareí, e também foi requisitado exame necroscópico junto ao Instituto Médico Legal e perícia para os entorpecentes apreendidos.