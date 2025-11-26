Qual é a relação entre automobilismo, Embraer e Vale do Paraíba?
Quem responde é uma lenda do automobilismo mundial, o brasileiro Emerson Fittipaldi, 78 anos, bicampeão mundial de Fórmula 1 e campeão da Fórmula Indy, que terá participação especial no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, no próximo dia 2 de dezembro, em São José dos Campos.
Em entrevista ao OVALE Cast especial 'O Brasil do Futuro', Emerson conta que São José foi parte importante na engrenagem do sonho da família Fittipaldi, que há 50 anos ousou criar a primeira e única escuderia brasileira da história da Fórmula 1, a Copersucar-Fittipaldi.
Com apoio da Embraer e do CTA, Emerson e o irmão Wilson Fittipaldi desenvolveram o carro, que fez a sua estreia na categoria máxima do automobilismo em 1975. “Um carro de corrida tem muita coisa de avião. E foi assim um apoio muito importante [da Embraer e do CTA] na época para a gente dar o startup da equipe.”
“Tem muita história com São José dos Campos. Eu conheci São José quando eu ia para Ubatuba. Eu tinha 10 anos de idade”, contou Emerson. "O Brasil tem muita gente capacitada, muita gente com experiência e conteúdo intelectual para as coisas que faz muito forte, mas o Brasil, às vezes, não dá muita oportunidade para essas pessoas.”
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, vai debater, entre outros assuntos, o novo sistema de transporte público do município, o primeiro do país a optar por uma frota de ônibus 100% elétrica.
Outros temas abordados serão os carros voadores, automóveis autônomos, aplicativos de transporte e inteligência artificial. A iniciativa visa buscar soluções para os desafios da mobilidade urbana em um mundo cada vez mais tecnológico e que precisa mudar sua matriz energética.
Participarão do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana autoridades, especialistas, representantes da sociedade civil e convidados especiais. As inscrições estão abertas e são gratuitas. O evento tem patrocínios da CCR Rio SP e a Serttel.
