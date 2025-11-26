Qual é a relação entre automobilismo, Embraer e Vale do Paraíba?

Quem responde é uma lenda do automobilismo mundial, o brasileiro Emerson Fittipaldi, 78 anos, bicampeão mundial de Fórmula 1 e campeão da Fórmula Indy, que terá participação especial no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, no próximo dia 2 de dezembro, em São José dos Campos.

