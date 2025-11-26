Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Foi assim que o vereador Alberto Barreto, de Taubaté, despediu-se da mulher Maria Angélica Pavan, 61 anos, que morreu nessa terça-feira (25). A declaração de amor foi publicada em mensagem nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Maria Angélica será velado nesta quarta-feira (26), a partir das 17h, na Funerária e Velório Vale do Paraíba, na rua Marechal Artur da Costa e Silva, 1.169, Vila Jaboticabeira, em Taubaté.

“Maria Angélica, a minha lembrança de você será sempre o brilho do seu sorriso, que iluminou meus dias e vai continuar guiando meus passos, mesmo na dor da sua partida. Que Deus a abençoe e te receba de braços abertos”, disse Barreto.

Em nota, a Prefeitura de Taubaté lamentou a morte de Maria Angélica. “Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade aos familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos”, diz o comunicado.