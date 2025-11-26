26 de novembro de 2025
LUTO EM TAUBATÉ

Adeus, Maria Angélica: mulher de vereador de Taubaté morre aos 61

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Maria Angélica Pavan tinha 61 anos
Maria Angélica Pavan tinha 61 anos

“Amor da minha vida!”.

Foi assim que o vereador Alberto Barreto, de Taubaté, despediu-se da mulher Maria Angélica Pavan, 61 anos, que morreu nessa terça-feira (25). A declaração de amor foi publicada em mensagem nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Maria Angélica será velado nesta quarta-feira (26), a partir das 17h, na Funerária e Velório Vale do Paraíba, na rua Marechal Artur da Costa e Silva, 1.169, Vila Jaboticabeira, em Taubaté.

“Maria Angélica, a minha lembrança de você será sempre o brilho do seu sorriso, que iluminou meus dias e vai continuar guiando meus passos, mesmo na dor da sua partida. Que Deus a abençoe e te receba de braços abertos”, disse Barreto.

Em nota, a Prefeitura de Taubaté lamentou a morte de Maria Angélica. “Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade aos familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos”, diz o comunicado.

Dezenas de mensagens publicadas nas redes sociais lamentaram a partida de Maria Angélica.

“Minha eterna amiga do coração, até breve. Deus te abençoe e te receba em seus braços”, disse Célia Gonçalves e Silva.

“Meus sinceros sentimentos Alberto, que tristeza imensa! Sem palavras!”, afirmou Eduardo Nasser.

Alexssandro da Silva escreveu: “Triste notícia. Meus sentimentos e que Deus conforte o coração de toda família e amigos. Que ela descansa na paz do nosso Senhor. Forte abraço amigo”.

Junior Marques comentou: “Meu Deus, que triste. Tive o prazer de trabalhar com ambos. Que Deus conforte vosso coração meu amigo, bem como os demais familiares e que ela esteja iluminada por Deus”.

