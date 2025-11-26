A Prefeitura de São José dos Campos formalizou, em evento oficial realizado na manhã desta quarta-feira (26), um acordo de cooperação técnica com o Mashav (Agência Israelense de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento), braço do Ministério das Relações Exteriores de Israel.
Durante o evento, o prefeito Anderson Farias e os representantes da agência assinaram o documento que formaliza a parceria.
A iniciativa visa impulsionar a sustentabilidade e acelerar o cumprimento dos ODS’s (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas) no município, com foco em inicial em Educação Ambiental.
A iniciativa prevê um acordo de três anos e a implantação de 10 biodigestores em 10 escolas municipais de educação infantil. A ideia é que o lixo produzido na escola seja transformado em óleo de cozinha e adubo para viveiros de mudas nativas que serão instalados.
Batizados de Home Biogás 7.0, os biodigestores também vão gerar gás para a cozinha das escolas. Em um ano, as crianças vão participar de projetos de reflorestamento com as mudas produzidas. O projeto não tem custo para o município.
“Hoje damos mais um passo quando a gente fala na questão da sustentabilidade nas nossas escolas. Nós tivemos o primeiro equipamento como este lá no CCZ, onde hoje economizamos dois botijões de gás por mês. Ele gera o gás para a nossa cozinha lá do CCZ, mas também gerando fertilizante nas nossas hortas. Na fundação nós já temos. e agora a gente poder levar isso para as escolas”, disse Anderson.
“Tendo agora o biogás instalado, para eles [alunos] verem totalmente esse ciclo, daquele resíduo de alimento que vai para dentro de um biodigestor, daí tem todo o processo no qual vai ser reutilizado. Não tenho dúvida que nós vamos formar cidadãos muito melhores, muito mais preocupados com as questões ambientais”, afirmou o prefeito.
“Trata-se de uma coisa de altíssima tecnologia e tão simples e que promove um benefício, porque é uma aula para essa criançada, uma aula, uma vivência pronta sobre sustentabilidade”, acrescentou Marcelo Manara, secretário de Urbanismo e Sustentabilidade.
“As crianças vão se beneficiar com um sistema único de gestão de resíduos sólidos, transformando-os em biogás, que é limpo e sustentável. O sistema vai gerar gás de cozinha e biofertilizante. O sistema já foi implantado em 150 países e em São José. Além do impacto ambiental positivo, servirá como ferramenta pedagógica de educação para a sustentabilidade”, afirmou Rafael Edrich, Consul Geral de Israel.
O Mashav concentra seus esforços na Agenda 2030 da ONU, que inclui 17 metas globais (como erradicação da pobreza, saúde e ação climática) a serem alcançadas até o final da década.
O acordo com São José dos Campos prevê o fomento ao cumprimento dessas metas na área de sustentabilidade com possibilidade de expansão para outras áreas, como tecnologia.