26 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PELADÃO

Homem é encontrado sem roupa na rua após nadar na região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem foi visto andando pelado na rua
Homem foi visto andando pelado na rua

Um homem foi flagrado completamente sem roupas na avenida Iperoig, no Centro de Ubatuba, durante a madrugada desta quarta-feira (26). A cena chamou a atenção de moradores, que registraram imagens enquanto o indivíduo caminhava pela via pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo relatos de testemunhas, ao ser abordado, o homem afirmou que havia acabado de nadar na Praia do Cruzeiro. Ele usava apenas um fio preto na cintura e tentava cobrir as partes íntimas. Ainda de acordo com os moradores, o homem disse morar em um prédio nas proximidades, mas não explicou por que entrou no mar de madrugada nem o motivo de retornar sem roupas.

A Avenida Iperoig é uma das regiões mais movimentadas da área central, concentrando bares, restaurantes e acessos à orla. A situação causou surpresa e preocupação entre quem passava pelo local.

Até a última atualização, não havia confirmação de acionamento das autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários