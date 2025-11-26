Um homem foi flagrado completamente sem roupas na avenida Iperoig, no Centro de Ubatuba, durante a madrugada desta quarta-feira (26). A cena chamou a atenção de moradores, que registraram imagens enquanto o indivíduo caminhava pela via pública.

Segundo relatos de testemunhas, ao ser abordado, o homem afirmou que havia acabado de nadar na Praia do Cruzeiro. Ele usava apenas um fio preto na cintura e tentava cobrir as partes íntimas. Ainda de acordo com os moradores, o homem disse morar em um prédio nas proximidades, mas não explicou por que entrou no mar de madrugada nem o motivo de retornar sem roupas.