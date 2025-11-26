A Prefeitura de Aparecida enviou à Câmara Municipal um novo projeto de lei que prevê a implantação de uma taxa de turismo cobrada de veículos que entrarem na cidade. O município é um dos principais destinos de turismo religioso do país, impulsionado pelo movimento constante de fiéis que visitam o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Esta não é a primeira tentativa da administração municipal de instituir a cobrança. Em setembro deste ano, o Executivo havia apresentado uma proposta semelhante, mas o texto foi retirado de tramitação no início de outubro por decisão do próprio prefeito. À época, não houve explicação oficial sobre os motivos da retirada.