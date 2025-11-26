Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros durante a madrugada desta quarta-feira (26), no bairro Jardim Santa Terezinha, em Jacareí. A vítima foi identificada como Matheus da Cruz Pereira, morador da rua dos Ferroviários, onde o crime ocorreu.

Segundo a Polícia Civil, equipes foram acionadas por volta das 2h40 para atender a uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa de homicídio. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a área isolada por policiais militares e deram início às diligências de praxe.