Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros durante a madrugada desta quarta-feira (26), no bairro Jardim Santa Terezinha, em Jacareí. A vítima foi identificada como Matheus da Cruz Pereira, morador da rua dos Ferroviários, onde o crime ocorreu.
Segundo a Polícia Civil, equipes foram acionadas por volta das 2h40 para atender a uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa de homicídio. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a área isolada por policiais militares e deram início às diligências de praxe.
A vítima já havia sido socorrida por familiares e levada a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.
De acordo com relato da mãe de Matheus à polícia, o crime ocorreu enquanto o jovem estava sentado em uma poltrona no quintal da residência. Ainda conforme o depoimento, o autor dos disparos teria se aproximado do imóvel e efetuado tiros através de uma pequena abertura no portão. A testemunha afirmou não ter presenciado a ação e não soube informar características do responsável.
Durante a perícia inicial no local, foram encontradas porções de entorpecentes relacionadas à vítima. No total, a polícia apreendeu cerca de 184 gramas de maconha, além de sementes e porções armazenadas em recipientes e embalagens tipo ziplock. O material foi lacrado e encaminhado para análise pericial.
A perícia técnica foi solicitada ao IC (Instituto de Criminalística) de Jacareí, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.
As investigações seguem em andamento.