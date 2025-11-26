O jovem Brayan de Moraes Gomes, de 18 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (25) enquanto “trabalhava na biqueira”, segundo relato feito à polícia. O crime ocorreu na Travessa Lagoinha, no bairro Rio Comprido, em Jacareí.

O homicídio, segundo a polícia, estaria ligado ao tráfico de drogas foi registrado na noite desta terça-feira (25) em Jacareí.