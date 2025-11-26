Um homem foi morto e a mulher ficou amarrada após um violento assalto a residência na zona rural de Pindamonhangaba, na noite desta terça-feira (25). Os criminosos invadiram o imóvel, agrediram o casal e fugiram levando objetos e o carro da família.

A vítima, identificada como Alessandro Maurício da Silva, 50 anos, morreu após entrar em luta corporal com dois assaltantes encapuzados que invadiram sua residência. A esposa dele, A.N., foi agredida, amarrada e só conseguiu pedir ajuda após conseguir se soltar.