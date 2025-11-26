A comemoração do aniversário de uma mãe terminou em confusão, com um irmão ferindo a própria irmã com um facão.

O caso foi classificado pela polícia como violência doméstica e terminou na prisão em flagrante de um homem de 52 anos na noite desta terça-feira (25), após ele, segundo o boletim de ocorrência, ameaçar e ferir a própria irmã em uma casa na rua Padre Wilson Cunha, em São José dos Campos.

