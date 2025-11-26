26 de novembro de 2025
ACIDENTE

URGENTE: Caminhão pega fogo e interdita Dutra no Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/PRF
Local do acidente no Vale do Paraíba
Local do acidente no Vale do Paraíba

Um caminhão pegou fogo e provocou a interdição do trânsito na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, na manhã desta quarta-feira (26).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu na altura do km 144 da pista sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos.

Segundo o motorista do caminhão, o veículo pegou fogo por falha mecânica.

A PRF informou que a faixa 2 e acostamento ficaram interditados. A carga do caminhão foi colocada no acostamento, aguardando remoção pelo condutor.

