Um caminhão pegou fogo e provocou a interdição do trânsito na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, na manhã desta quarta-feira (26).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu na altura do km 144 da pista sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos.

Segundo o motorista do caminhão, o veículo pegou fogo por falha mecânica.