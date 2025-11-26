A Polícia Municipal de São Sebastião prendeu em flagrante D.S.S.S., de 41 anos, na tarde de segunda-feira (24), no bairro Topolândia, região central da cidade. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo na Rua Governador Valadares.

O indivíduo levantou suspeita ao mudar abruptamente de direção quando percebeu a aproximação da viatura. A equipe realizou a abordagem e durante a revista, foi encontrada uma pequena bolsa com uma porção de substância esverdeada, com características e odor semelhantes à maconha (totalizando aproximadamente 3,35 gramas), e cinco munições intactas. Os policiais também encontraram um revólver calibre .32, da marca Taurus, que estava com a numeração suprimida. A arma continha seis cartuchos, sendo um deflagrado e cinco intactos.