26 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SINAIS ADULTERADOS

Homem é preso com Honda Fan furtada em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/ 3º Baep
Moto apreendida
Moto apreendida

O 3º Baep (3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu um homem na tarde de terça-feira (25), por estar na posse de um veículo furtado com sinais identificadores adulterados. A prisão ocorreu em Pindamonhangaba, por volta das 16h20.

A equipe abordou um homem que conduzia uma motocicleta Honda Fan. Após verificação, constatou-se que a motocicleta era produto de furto. Além do registro de furto, o veículo apresentava sinais identificadores adulterados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito e a motocicleta apreendida foram conduzidos, e a ocorrência foi apresentada no Plantão da Polícia Judiciária de Pindamonhangaba, onde as medidas legais cabíveis foram tomadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários