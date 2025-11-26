O 3º Baep (3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu um homem na tarde de terça-feira (25), por estar na posse de um veículo furtado com sinais identificadores adulterados. A prisão ocorreu em Pindamonhangaba, por volta das 16h20.

A equipe abordou um homem que conduzia uma motocicleta Honda Fan. Após verificação, constatou-se que a motocicleta era produto de furto. Além do registro de furto, o veículo apresentava sinais identificadores adulterados.

