26 de novembro de 2025
Baep prende homem foragido da Justiça por tráfico em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem foragido da Justiça na noite de terça-feira (25). A abordagem ocorreu por volta das 20h10, na avenida Santa Cruz do Areão, em Taubaté.

Durante a ação, os policiais consultaram os dados do suspeito utilizando o aplicativo Muralha Paulista. A consulta indicou que havia um mandado de prisão em aberto contra o abordado pelo crime de Tráfico de Drogas.

Diante da constatação, ele foi conduzido ao Plantão Permanente de Taubaté, onde permaneceu no local à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

