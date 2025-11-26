Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem foragido da Justiça na noite de terça-feira (25). A abordagem ocorreu por volta das 20h10, na avenida Santa Cruz do Areão, em Taubaté.

Durante a ação, os policiais consultaram os dados do suspeito utilizando o aplicativo Muralha Paulista. A consulta indicou que havia um mandado de prisão em aberto contra o abordado pelo crime de Tráfico de Drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp