Policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem no bairro Estiva, em Taubaté, pelo crime de violência doméstica. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (24), após o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) receber um chamado de desentendimento entre um casal em uma residência.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima em estado de choque e com diversos hematomas no rosto. A mulher relatou que havia sido agredida pelo companheiro no último sábado (22), após uma discussão. Ela também informou que, momentos antes da chegada da polícia na data da prisão, o agressor havia quebrado seu aparelho celular.

