26 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Preso por agredir mulher é liberado por falta de flagrante

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem no bairro Estiva, em Taubaté, pelo crime de violência doméstica. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (24), após o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) receber um chamado de desentendimento entre um casal em uma residência.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima em estado de choque e com diversos hematomas no rosto. A mulher relatou que havia sido agredida pelo companheiro no último sábado (22), após uma discussão. Ela também informou que, momentos antes da chegada da polícia na data da prisão, o agressor havia quebrado seu aparelho celular.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar da agressão física ter ocorrido dois dias antes e não se configurar a situação de flagrante delito naquele momento, a polícia militar decidiu conduzir as partes à delegacia.

A decisão foi baseada na presença das lesões na vítima e na violência material (destruição do celular).

Os fatos foram apresentados à autoridade policial de plantão, que tomou ciência do caso. No entanto, após os procedimentos na delegacia, o infrator foi liberado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários