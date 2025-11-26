O empresário Marcos Paulo Alves de Araújo, 46 anos, conhecido como Chapolin, proprietário da Chapolin Informática em Cruzeiro, morreu por volta das 22h dessa terça-feira (25), após enfrentar um câncer em estado avançado.

Marcos Paulo estava internado em São José dos Campos, recebeu alta nos últimos dias e havia retornado a Cruzeiro para permanecer ao lado da família. Nesta terça-feira, ele passou mal e foi socorrido à Santa Casa, onde não resistiu.