26 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
DESPEDIDA

Adeus, Marcos Paulo: empresário do Vale morre aos 46 anos

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Empresário Marcos Paulo Alves de Araújo tinha 46 anos
O empresário Marcos Paulo Alves de Araújo, 46 anos, conhecido como Chapolin, proprietário da Chapolin Informática em Cruzeiro, morreu por volta das 22h dessa terça-feira (25), após enfrentar um câncer em estado avançado.

Marcos Paulo estava internado em São José dos Campos, recebeu alta nos últimos dias e havia retornado a Cruzeiro para permanecer ao lado da família. Nesta terça-feira, ele passou mal e foi socorrido à Santa Casa, onde não resistiu.

A notícia de sua morte gerou grande comoção nas redes sociais. Amigos, clientes e moradores de Cruzeiro manifestaram tristeza e prestaram homenagens, muitos deles acompanhando sua luta e torcendo por sua recuperação.

O empresário deixa esposa e dois filhos, que agora enfrentam a perda irreparável de um marido e pai amado. Marcos Paulo era amplamente conhecido pela atuação no setor de informática e pela forma acolhedora com que tratava todos ao seu redor.

“Marcos Paulo acreditou e apoiou o nosso projeto lá no começo. Minha gratidão por ele é eterna. Desejo forças à família neste momento tão difícil.", lamentou Daniel Oliveira, proprietário do Portal Cruzeiro.

"Um rapaz do bem com um carisma incrível, desejo a toda família muita força que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos", disse Gisele Câmara.

"Descanse em Paz meu amigo! Meus mais sinceros sentimentos a todos os amigos e à familia desse nosso querido amigo que tanto contribuiu para a cidade e tantas amizades que ele fez com seu jeito jovem, focado, inteligente, resolvido na informática. Peço a Deus que acolha a sua alma meu amigo", afirmou Ronie Oliveira.

