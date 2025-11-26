Comprometida em ampliar a diversidade e a inclusão na aviação, a Embraer promoveu na terça-feira (25) o evento Asas da Diversidade, dedicado a pessoas com deficiência (PCDs). Empregabilidade, desenvolvimento de carreira, saúde e bem-estar são temas na agenda, além de bastidores sobre o desenvolvimento de aeronaves com mais acessibilidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Gratuito, o encontro foi realizado em São José dos Campos, no hotel Nacional Inn. A programação contou com palestras, roda de conversa, análise de currículos, entrevistas com recrutadores da Embraer e sorteios, tanto de brindes como de vagas para uma visita à sede da empresa.
As atrações incluíram ainda um simulador que reproduz a experiência dos pilotos em um dos aviões comerciais da Embraer e óculos de realidade virtual para um voo simulado no eVTOL que está sendo desenvolvido pela Eve.
Em alinhamento com o cuidado da companhia com o bem-estar das pessoas, o evento também contou com um consultório móvel para atendimentos odontológicos iniciais, reforçando a relevância da saúde integral para a qualidade de vida e para a empregabilidade.
As atividades foram conduzidas por colaboradores do Grupo Embraer e especialistas do mercado.