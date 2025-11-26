O MPF (Ministério Público Federal) moveu uma ação contra cinco pessoas e duas transportadoras que participaram de bloqueios ilegais na rodovia Presidente Dutra, entre Jacareí e São José dos Campos, para protestar contra o resultado das eleições presidenciais de 2022.

O MPF destaca que a interrupção do fluxo, em atos realizados em 31 de outubro e 2 de novembro daquele ano, trouxe consequências severas e, por isso, requer que os réus sejam condenados ao pagamento de indenizações por danos morais coletivos.