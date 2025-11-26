Diante da previsão de tempestade em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, a Defesa Civil Nacional promoveu, nesta segunda-feira (24), uma reunião de preparação com as defesas civis estaduais e municipais e órgãos do Sinpdec (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil).

Além disso, o Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres) elevou o nível operacional para laranja (alerta) e segue com monitoramento 24h.