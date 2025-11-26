Diante da previsão de tempestade em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, a Defesa Civil Nacional promoveu, nesta segunda-feira (24), uma reunião de preparação com as defesas civis estaduais e municipais e órgãos do Sinpdec (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Além disso, o Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres) elevou o nível operacional para laranja (alerta) e segue com monitoramento 24h.
De acordo com aviso vermelho (grande perigo) publicado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a chuva forte deve atingir parte de quatro estados (SP, RJ, SC e PR) nesta terça-feira (25).
A previsão indica chuva acima de 60 milímetros por hora, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. No mesmo período, a tempestade também deve atingir Minas Gerais, com chuva entre 30 e 60 mm/h
Uma frente fria vai favorecer a formação das tempestades, principalmente na faixa leste e nas áreas serranas dos estados.
“A previsão é de volumes expressivos de chuva em curtos períodos. É importante que a população acompanhe os alertas e orientações da Defesa Civil Nacional”, afirma o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Cenad, Tiago Molina Schnorr.
Na reunião de preparação, os municípios foram lembrados dos mecanismos disponíveis para alertar a população diante de um evento extremo, como o Defesa Civil Alerta, implementado em todo o território nacional recentemente. A ferramenta utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de risco elevado.
Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem soar mesmo em modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio e o serviço é gratuito, com alcance de celulares compatíveis (Android e iOS lançados a partir de 2020) e cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G.
O novo sistema da Defesa Civil Nacional busca orientar as pessoas sobre as medidas de proteção a serem tomadas. Dessa forma, os alertas terão informações sobre o tipo de risco que está prestes a acontecer e instruções práticas.
As definições de conteúdo e do momento de envio dos alertas são de responsabilidade dos órgãos de proteção e defesa civil locais e a ação é operacionalizada por meio da Interface de Divulgação de Alertas Públicos, plataforma do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que permite o envio estruturado de mensagens de risco para a população.
O objetivo da ferramenta é proporcionar maior segurança, sendo complementar aos demais mecanismos de alertas de emergência: SMS, TV por Assinatura, Whatsapp, Telegram e Google Public Alerts.