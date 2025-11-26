Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) localizaram e prenderam um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas.
A ação aconteceu na terça-feira (25), por volta das 18h30, em Tremembé, São Paulo.
Durante o patrulhamento, a equipe realizou a abordagem do homem em atitude suspeita e constatou um mandado de prisão em aberto em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso e conduzido ao Plantão Permanente de Taubaté, onde aguarda à disposição da Justiça.