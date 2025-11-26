Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) localizaram e prenderam um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas.

A ação aconteceu na terça-feira (25), por volta das 18h30, em Tremembé, São Paulo.

