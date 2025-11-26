Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por furto a estabelecimento comercial na região central de São José dos Campos, na madrugada de terça-feira (25).

A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo pela avenida Nove de Julho, na Vila Adyana, quando os policiais foram acionados via Copom para atender um alarme disparado em um estabelecimento comercial.