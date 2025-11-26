Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por furto a estabelecimento comercial na região central de São José dos Campos, na madrugada de terça-feira (25).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo pela avenida Nove de Julho, na Vila Adyana, quando os policiais foram acionados via Copom para atender um alarme disparado em um estabelecimento comercial.
Ao se aproximarem do endereço indicado, os policiais visualizaram um suspeito carregando diversos objetos enrolados em um cobertor, demonstrando dificuldade devido ao peso.
Diante da suspeita, foi realizada abordagem e busca pessoal, sendo encontrados aproximadamente 40 metros de fios de cobre, cerca de 20 quilos de canos de cobre, fios de fibra óptica diversos e materiais avaliados em cerca de R$ 800.
O abordado apresentou versões contraditórias sobre a origem dos objetos, e o Copom confirmou que o alarme havia sido acionado minutos antes. Posteriormente, imagens de monitoramento auxiliaram na confirmação da autoria e dinâmica do furto.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de furto qualificado, sendo ele conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária). O delegado de plantão ratificou a prisão e o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.