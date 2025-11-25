Um mês. Neste 25 de outubro, o aposentado José Frozino Ribeiro da Silva, 70 anos, desapareceu de casa, na região do Bonfim, em Taubaté, e não foi mais encontrado.
Ele desapareceu após enviar mensagem para os filhos e o caso mobiliza parentes. Nesta terça, OVALE conversou com a filha, Adriana, que segue sem notícias do pai. “Meu coração fica partido, pois o meu pai no dia que sumiu queria vir dormir em casa. Eu estava no Shopping Oriente em SJC e quando cheguei já não estava mais na casa”, disse
Na época, um dos filhos, Fabiano, disse que o pai enviou uma mensagem pedindo ajuda, por volta das 18h de sábado, e disse que queria muito que a filha Adriana fosse buscá-lo para ele ficar com ela.
Ainda de acordo com o relato do filho, o homem chegou a arrumar as roupas, mas quando a filha chegou à residência, José Frozino já não estava mais em casa. “Desde então, não tivemos mais notícias dele”, disse Fabiano Ribeiro.
“Pelo tom de voz, percebemos que ele parecia fraco e abatido, e estamos muito preocupados com seu estado de saúde”, afirmou na época.
Agora, Adriana também disse que achou estranha essa atitude do pai no mês passado. “Meu pai nunca me pediu isso achei estranho, mas pedi para me esperar , a esposa dele tinha ia a igreja”, disse a OVALE. “É muito difícil, pois tantas perguntas sem respostas”, afirmou.
O aposentado é casado com uma segunda mulher que mora junto com ele, na casa dele, mas que também não tinha informações sobre o paradeiro do desaparecido.
A família fez buscas em Taubaté, nas unidades de pronto-atendimento, no Hospital Regional e até na delegacia, mas até agora sem sucesso.
O caso foi divulgado nas redes sociais na esperança de mais gente contribuir para localizar o paradeiro de José Frozino. O desaparecimento também foi registrado em boletim de ocorrência.
Informações sobre o paradeiro de seu José Frozino podem ser enviadas pelos telefones (12) 98232-8184 Fabiano Ribeiro e (12) 98193-5069 Adriana Jovito.