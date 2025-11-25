Um mês. Neste 25 de outubro, o aposentado José Frozino Ribeiro da Silva, 70 anos, desapareceu de casa, na região do Bonfim, em Taubaté, e não foi mais encontrado.

Ele desapareceu após enviar mensagem para os filhos e o caso mobiliza parentes. Nesta terça, OVALE conversou com a filha, Adriana, que segue sem notícias do pai. “Meu coração fica partido, pois o meu pai no dia que sumiu queria vir dormir em casa. Eu estava no Shopping Oriente em SJC e quando cheguei já não estava mais na casa”, disse