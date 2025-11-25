A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (25), por unanimidade, um requerimento que cobra explicações do governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) sobre a previsão de que seja ampliado em 2026 o corte iniciado esse ano no número de famílias atendidas no programa de transferência de renda do município, o Cartão Mesa Taubaté - que também deve mudar de nome (leia mais abaixo).

No requerimento, os vereadores Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB) fazem uma série de questionamentos sobre o novo corte, que foi revelado pelo jornal na última segunda-feira (24).