A FPF (Federação Paulista de Futebol) sorteou os grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior na noite desta terça-feira (25), com a participação de três times da região. E o torneio terá três times da região na disputa: São José (convidado de última hora), Taubaté e Atlético Guaratinguetá.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Corujão do Vale será uma das sedes, no grupo 21, no estádio Dario Leite e a Águia do Vale estará na chave, fazendo o duelo regional. Nacional de Manaus e Juventude (RS) estão na chave.
E o Burrinho será subsede do grupo 22, onde terá Botafogo, Águia de Marabá (PA) e Estrela de Março (BA).
Na primeira fase, os 128 times se dividem em 32 grupos, de quatro, que se enfrentam em turno único. Os dois primeiros colocados se classificam para a segunda fase, no formato mata-mata. Em 2026, a Copinha será voltada para atletas nascidos entre os anos de 2005 e 2010.
O torneio começa no dia 2 de janeiro e vai até o dia 25 do mesmo mês, data de aniversário da cidade de São Paulo, como acontecem todos os anos. A tabela com as datas dos jogos e ordem dos confrontos ainda será divulgada.
Time da região na Copinha
Grupo 21
Atlético Guaratinguetá
São José
Juventude
Nacional AM
Grupo 22
Taubaté
Botafogo
Águia de Marabá
Estrela de Março (BA)