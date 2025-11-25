25 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BASE

Copinha: confira os grupos dos times do Vale

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Joe Magrones/SJEC
Jogadores da base do São José
Jogadores da base do São José

A FPF (Federação Paulista de Futebol) sorteou os grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior na noite desta terça-feira (25), com a participação de três times da região. E o torneio terá três times da região na disputa: São José (convidado de última hora), Taubaté e Atlético Guaratinguetá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corujão do Vale será uma das sedes, no grupo 21, no estádio Dario Leite e a Águia do Vale estará na chave, fazendo o duelo regional. Nacional de Manaus e Juventude (RS) estão na chave.

E o Burrinho será subsede do grupo 22, onde terá Botafogo, Águia de Marabá (PA) e Estrela de Março (BA).

Na primeira fase, os 128 times se dividem em 32 grupos, de quatro, que se enfrentam em turno único. Os dois primeiros colocados se classificam para a segunda fase, no formato mata-mata. Em 2026, a Copinha será voltada para atletas nascidos entre os anos de 2005 e 2010.

O torneio começa no dia 2 de janeiro e vai até o dia 25 do mesmo mês, data de aniversário da cidade de São Paulo, como acontecem todos os anos. A tabela com as datas dos jogos e ordem dos confrontos ainda será divulgada.

Time da região na Copinha

 Grupo 21

Atlético Guaratinguetá

São José

Juventude

Nacional AM

Grupo 22

Taubaté

Botafogo

Águia de Marabá

Estrela de Março (BA)

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários