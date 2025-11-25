A FPF (Federação Paulista de Futebol) sorteou os grupos da Copa São Paulo de Futebol Junior na noite desta terça-feira (25), com a participação de três times da região. E o torneio terá três times da região na disputa: São José (convidado de última hora), Taubaté e Atlético Guaratinguetá.

O Corujão do Vale será uma das sedes, no grupo 21, no estádio Dario Leite e a Águia do Vale estará na chave, fazendo o duelo regional. Nacional de Manaus e Juventude (RS) estão na chave.