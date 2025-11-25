25 de novembro de 2025
Adeus, Vitória; aos 20 anos, morreu 2 dias após aniversário

Por Da Redação | Recife
| Tempo de leitura: < 1 min
Vitória Helena
Vitória Helena

Vitória Helena Ferreira morreu neste último domingo (23), apenas dois dias após completar 20 anos. Uma tragédia que deixou amigos e familiares em choque.

Moradora de Recife (PE), Vitória foi sepultada nesta terça-feira (25), sob forte comoção. Afinal de contas, era uma menina jovem, bonita e cheia de vida.

A família não informou a causa da morte, mas extraoficialmente teria sido embolia pulmonar, causada por um trombo no pulmão, além de pneumonia.

