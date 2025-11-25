Vitória Helena Ferreira morreu neste último domingo (23), apenas dois dias após completar 20 anos. Uma tragédia que deixou amigos e familiares em choque.
Moradora de Recife (PE), Vitória foi sepultada nesta terça-feira (25), sob forte comoção. Afinal de contas, era uma menina jovem, bonita e cheia de vida.
A família não informou a causa da morte, mas extraoficialmente teria sido embolia pulmonar, causada por um trombo no pulmão, além de pneumonia.