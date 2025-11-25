O influenciador João Victor de Souza Alves Pereira, conhecido como João do Grau, foi preso nesta terça-feira (25) durante uma operação da Polícia Civil. Ele é investigado por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha desde 2021 e acabou detido por porte ilegal de arma de fogo após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A prisão ocorreu em Jacupiranga, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a ação aconteceu simultaneamente em 13 endereços distribuídos entre Jacupiranga, Registro e Cananéia. Em um dos locais, os agentes localizaram uma pistola de uso restrito e um revólver com numeração raspada, além de apreenderem 52 veículos — 45 motocicletas, três caminhonetes e quatro motos aquáticas.