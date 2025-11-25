O comerciante Luis Francisco Caselli, de 61 anos, foi morto a tiros enquanto chegava em casa na noite de segunda-feira (24). A ação dos criminosos durou poucos segundos e nada foi levado, o que reforça a suspeita de execução.

O crime ocorreu na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, além de atuar no comércio, Caselli trabalhava como intermediário em contratos públicos. Em 2017, ele respondeu a um processo por organização criminosa, corrupção passiva e usurpação de função pública, denunciado pelo Ministério Público Federal.