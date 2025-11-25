O comerciante Luis Francisco Caselli, de 61 anos, foi morto a tiros enquanto chegava em casa na noite de segunda-feira (24). A ação dos criminosos durou poucos segundos e nada foi levado, o que reforça a suspeita de execução.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, além de atuar no comércio, Caselli trabalhava como intermediário em contratos públicos. Em 2017, ele respondeu a um processo por organização criminosa, corrupção passiva e usurpação de função pública, denunciado pelo Ministério Público Federal.
A acusação apontava que ele teria ajudado a favorecer uma empresa em um contrato da Prefeitura de Paulínia, supostamente a pedido de um delegado da Polícia Federal para evitar uma operação contra o então prefeito. O caso acabou arquivado pela Justiça Federal.
Imagens de segurança registraram a execução. O veículo da vítima reduz a velocidade ao se aproximar de um prédio na Rua Luís dos Santos Cabral, quando outro carro emparelha ao lado. Em cerca de 10 segundos, o homem que estava no banco do passageiro faz três disparos à queima-roupa contra Caselli.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os criminosos fugiram logo após os disparos sem levar qualquer pertence. Caselli ainda chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu.
O celular da vítima e um rastreador instalado no carro foram apreendidos para análise. O caso foi registrado como homicídio no 30º Distrito Policial, no Tatuapé, e será investigado.