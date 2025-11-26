Uma mulher foi espancada pelo marido depois de solicitar que ele realizasse reparos na casa onde vivem. O agressor, de 25 anos, fugiu antes da chegada da polícia e ainda não foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu na Rua Maranhão, no bairro Flamboyant, em Chapadão do Sul. A discussão começou quando a vítima pediu ao companheiro que fizesse pequenas reformas na cozinha. Irritado, o homem passou a agredi-la com socos no rosto e chegou a morder o braço da mulher.