Uma mulher foi espancada pelo marido depois de solicitar que ele realizasse reparos na casa onde vivem. O agressor, de 25 anos, fugiu antes da chegada da polícia e ainda não foi localizado.
Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu na Rua Maranhão, no bairro Flamboyant, em Chapadão do Sul. A discussão começou quando a vítima pediu ao companheiro que fizesse pequenas reformas na cozinha. Irritado, o homem passou a agredi-la com socos no rosto e chegou a morder o braço da mulher.
A violência aumentou quando o agressor pegou uma faca e tentou atacá-la. A vítima conseguiu fugir e pedir ajuda. Militares foram acionados, mas não encontraram o suspeito durante as buscas.
A mulher recebeu atendimento em um hospital e informou que deseja solicitar uma medida protetiva. O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado pela Polícia Civil.