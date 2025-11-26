26 de novembro de 2025
DICAS

Confira 6 motivos para tomar banho morno pela manhã

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Um banho morno antes de dormir pode ajudar a reduzir a ansiedade e facilitar o início do sono profundo, apontam especialistas em medicina do sono. A prática, simples e acessível, tem ganhado espaço entre recomendações de higiene do sono por seus efeitos fisiológicos e psicológicos que favorecem o relaxamento. Pesquisas indicam que pequenas mudanças na rotina noturna podem melhorar significativamente a qualidade do descanso.

A seguir, veja seis motivos que explicam por que o banho morno contribui para um sono mais rápido e reparador:

6 motivos que explicam como um banho morno antes de dormir reduz a ansiedade e facilita o início do sono profundo

1. Regulação da temperatura corporal
O banho morno eleva levemente a temperatura do corpo. Ao sair do chuveiro, ocorre um resfriamento natural, processo que o organismo interpreta como sinal de que é hora de dormir.

2. Relaxamento muscular
A água morna promove o relaxamento da musculatura, reduzindo tensões acumuladas ao longo do dia — fator diretamente ligado à dificuldade de adormecer.

3. Diminuição do ritmo cardíaco
O calor suave ativa o sistema parassimpático, responsável por desacelerar o ritmo cardíaco e reduzir o estado de alerta, compondo um ambiente interno favorável ao sono.

4. Alívio da ansiedade
O contato com água morna estimula sensações de conforto e segurança, ajudando a diminuir os níveis de ansiedade, um dos principais obstáculos para iniciar o sono profundo.

5. Preparação psicológica para o descanso
Incluir o banho na rotina noturna funciona como um ritual de transição, sinalizando ao cérebro que o dia está acabando. Essa previsibilidade ajuda a induzir o estado de relaxamento.

6. Melhora da qualidade geral do sono
Ao favorecer o adormecer, o banho morno contribui para ciclos de sono mais estáveis e profundos, o que se reflete em maior sensação de descanso ao despertar.

