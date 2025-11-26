Um banho morno antes de dormir pode ajudar a reduzir a ansiedade e facilitar o início do sono profundo, apontam especialistas em medicina do sono. A prática, simples e acessível, tem ganhado espaço entre recomendações de higiene do sono por seus efeitos fisiológicos e psicológicos que favorecem o relaxamento. Pesquisas indicam que pequenas mudanças na rotina noturna podem melhorar significativamente a qualidade do descanso.
A seguir, veja seis motivos que explicam por que o banho morno contribui para um sono mais rápido e reparador:
1. Regulação da temperatura corporal
O banho morno eleva levemente a temperatura do corpo. Ao sair do chuveiro, ocorre um resfriamento natural, processo que o organismo interpreta como sinal de que é hora de dormir.
2. Relaxamento muscular
A água morna promove o relaxamento da musculatura, reduzindo tensões acumuladas ao longo do dia — fator diretamente ligado à dificuldade de adormecer.
3. Diminuição do ritmo cardíaco
O calor suave ativa o sistema parassimpático, responsável por desacelerar o ritmo cardíaco e reduzir o estado de alerta, compondo um ambiente interno favorável ao sono.
4. Alívio da ansiedade
O contato com água morna estimula sensações de conforto e segurança, ajudando a diminuir os níveis de ansiedade, um dos principais obstáculos para iniciar o sono profundo.
5. Preparação psicológica para o descanso
Incluir o banho na rotina noturna funciona como um ritual de transição, sinalizando ao cérebro que o dia está acabando. Essa previsibilidade ajuda a induzir o estado de relaxamento.
6. Melhora da qualidade geral do sono
Ao favorecer o adormecer, o banho morno contribui para ciclos de sono mais estáveis e profundos, o que se reflete em maior sensação de descanso ao despertar.