Um homem de 57 anos foi detido após tentar renovar documentos apresentando-se como sua mãe, morta há três anos, com o objetivo de continuar recebendo a pensão dela. A fraude foi identificada quando ele tentou concluir o procedimento de identificação.
O caso ocorreu em Borgo Virgilio, no norte da Itália, em 11 de novembro. O homem chegou à prefeitura usando peruca, maquiagem, unhas pintadas, brincos e um colar de pérolas, afirmando ser Graziella Dall’Oglio. O visual incomum levantou suspeitas entre os servidores, que acionaram a polícia.
Ao atenderem a ocorrência, os agentes constataram que se tratava do filho da idosa. Confrontado, ele admitiu a tentativa de fraude para manter o recebimento dos benefícios previdenciários. A situação ganhou outra dimensão quando os policiais foram à residência da família.
No imóvel, o corpo de Graziella foi encontrado mumificado. Segundo as investigações iniciais, o cadáver permanecia na casa havia três anos, sem que o filho tivesse comunicado a morte às autoridades. A polícia apura por quanto tempo os valores da pensão foram recebidos irregularmente.
O caso ganhou atenção da imprensa italiana após a divulgação da imagem do documento apresentado na prefeitura, que reproduzia o disfarce utilizado pelo suspeito. Ele responde por ocultação de cadáver, roubo de identidade, fraude contra a previdência social e falsificação de documentos.