Um homem de 57 anos foi detido após tentar renovar documentos apresentando-se como sua mãe, morta há três anos, com o objetivo de continuar recebendo a pensão dela. A fraude foi identificada quando ele tentou concluir o procedimento de identificação.

O caso ocorreu em Borgo Virgilio, no norte da Itália, em 11 de novembro. O homem chegou à prefeitura usando peruca, maquiagem, unhas pintadas, brincos e um colar de pérolas, afirmando ser Graziella Dall’Oglio. O visual incomum levantou suspeitas entre os servidores, que acionaram a polícia.