Uma criança de 9 anos morreu após sofrer mais de mil picadas de abelha enquanto brincava em uma área de mata. O ataque ocorreu no dia 13 de novembro, e o menino permaneceu internado até segunda-feira (24), quando não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Catalão, em Goiás. João Pedro Amorim estava com a avó e a irmã, de 13 anos, quando entrou na mata. As duas voltaram para casa, mas o menino permaneceu no local. A mãe dele, Rebeca, foi avisada do desaparecimento enquanto trabalhava e iniciou as buscas após retornar. Uma vizinha informou que João Pedro havia sido visto brincando na mata, e outro morador relatou ter ouvido um pedido de socorro vindo da região.