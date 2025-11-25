Uma menina de 8 anos esfaqueou a avó paterna após presenciar a idosa atacar a própria mãe. A criança interveio quando viu a avó invadir a residência e iniciar uma agressão com faca.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em OakLeaf, na Flórida, nos Estados Unidos, na tarde de segunda-feira (17). No momento da discussão, outros dois filhos da mulher estavam no imóvel. O Gabinete do Xerife do Condado de Clay informou que a ocorrência foi registrada como perturbação da ordem pública, e os policiais ouviram gritos pedindo que alguém deixasse a casa durante a chamada de emergência.