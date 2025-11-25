Uma menina de 8 anos esfaqueou a avó paterna após presenciar a idosa atacar a própria mãe. A criança interveio quando viu a avó invadir a residência e iniciar uma agressão com faca.
O caso ocorreu em OakLeaf, na Flórida, nos Estados Unidos, na tarde de segunda-feira (17). No momento da discussão, outros dois filhos da mulher estavam no imóvel. O Gabinete do Xerife do Condado de Clay informou que a ocorrência foi registrada como perturbação da ordem pública, e os policiais ouviram gritos pedindo que alguém deixasse a casa durante a chamada de emergência.
Segundo a apuração inicial, a idosa, Serpil Adams, de 62 anos, entrou no imóvel por uma porta destrancada e iniciou uma briga física com a filha, utilizando uma faca serrilhada. A menina, ao ver a agressão, pegou uma faca de cozinha e atingiu a avó no braço.
Após ser ferida, Serpil deixou o local de carro e seguiu para Jacksonville, onde estava hospedada. Ela foi localizada e detida sem resistência. A idosa foi autuada por tentativa de homicídio em segundo grau, com fiança fixada em US$ 500 mil.
Serpil compareceu ao tribunal no dia seguinte à prisão. A audiência resultou em uma ordem de restrição de contato caso ela venha a pagar a fiança. Uma nova sessão está marcada para 16 de dezembro.