25 de novembro de 2025
HOMICÍDIO

Tentou se esconder em velório e acabou esfaqueado

Por Da Redação | Cascavel (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um homem de 39 anos ficou em estado grave após ser esfaqueado na madrugada desta terça-feira (25). A agressão ocorreu logo depois de ele tentar se esconder em um velório, segundo relatos de testemunhas.

O caso aconteceu em Cascavel, no oeste do Paraná, em frente a uma capela mortuária. De acordo com informações divulgadas pela Banda B, a vítima chegou ao local de motocicleta, entrou no espaço onde ocorria o velório e, instantes depois, saiu novamente. Do lado de fora, iniciou uma discussão com um casal que também estava em uma moto. Durante o confronto, o homem do casal o golpeou com uma faca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na Avenida Gralha Azul, no bairro Guarujá. A vítima apresentava ferimentos profundos no abdômen e tórax, com exposição de vísceras, além de cortes em outras partes do corpo. O atendimento foi realizado pelo Siate, que classificou o caso como grave antes de encaminhá-lo ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

Testemunhas forneceram à Polícia Militar a descrição dos suspeitos: o homem vestia camiseta azul, short jeans e tênis; a mulher usava short e camiseta. O casal fugiu logo após a agressão e ainda não foi localizado.

Com informações da Banda B

