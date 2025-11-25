Um homem de 39 anos ficou em estado grave após ser esfaqueado na madrugada desta terça-feira (25). A agressão ocorreu logo depois de ele tentar se esconder em um velório, segundo relatos de testemunhas.

O caso aconteceu em Cascavel, no oeste do Paraná, em frente a uma capela mortuária. De acordo com informações divulgadas pela Banda B, a vítima chegou ao local de motocicleta, entrou no espaço onde ocorria o velório e, instantes depois, saiu novamente. Do lado de fora, iniciou uma discussão com um casal que também estava em uma moto. Durante o confronto, o homem do casal o golpeou com uma faca.