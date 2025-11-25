Um estudante de direito de 28 anos foi preso no sábado (22), suspeito de matar a própria mãe e usar o celular dela para acessar contas bancárias após o crime. A vítima, Eliana Roschel, tinha 61 anos e era professora aposentada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, Maurício Gonçalves Garcia teria cortado o dedo da mãe para tentar desbloquear o aparelho. As investigações indicam que, após uma discussão, ele empurrou a vítima, que caiu, bateu a cabeça e desmaiou. O jovem deixou o local sem prestar socorro e retornou dois dias depois, quando encontrou a mãe morta. Em seguida, incendiou o corpo e o abandonou em um terreno baldio.
Segundo a polícia, durante cerca de dez dias o suspeito usou o celular da mãe para responder mensagens, simulando que ela ainda estava viva. A prisão foi efetuada depois que Maurício foi identificado em um assalto a um posto de combustíveis. O caso lembra um crime registrado em julho, na Grande Belo Horizonte, quando um jovem matou a mãe após divergências motivadas por dívidas de jogo.