Um estudante de direito de 28 anos foi preso no sábado (22), suspeito de matar a própria mãe e usar o celular dela para acessar contas bancárias após o crime. A vítima, Eliana Roschel, tinha 61 anos e era professora aposentada.

O caso ocorreu em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, Maurício Gonçalves Garcia teria cortado o dedo da mãe para tentar desbloquear o aparelho. As investigações indicam que, após uma discussão, ele empurrou a vítima, que caiu, bateu a cabeça e desmaiou. O jovem deixou o local sem prestar socorro e retornou dois dias depois, quando encontrou a mãe morta. Em seguida, incendiou o corpo e o abandonou em um terreno baldio.