A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (24), um homem de 42 anos suspeito de matar a companheira e ocultar o corpo no quintal da casa onde o casal vivia. A vítima, Geneci Maria de Assis Francisco, de 57 anos, estava desaparecida desde 13 de novembro.

O caso ocorreu na praia da Pinhal, no Litoral Norte. As investigações apontam que o crime pode ter sido cometido na data do desaparecimento. Após buscas no imóvel, policiais localizaram o corpo enterrado no terreno da residência.