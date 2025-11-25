25 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Passou mal em festa eletrônica após consumir álcool e morreu

Por Da Redação | Fortaleza (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Paulo Victor Maciel Amora Fernandes
Paulo Victor Maciel Amora Fernandes

Um jovem de 20 anos morreu na madrugada deste domingo (23) após passar mal durante um evento de música eletrônica. A vítima, identificada como Paulo Victor Maciel Amora Fernandes, chegou a receber atendimento de emergência, mas não resistiu.

O caso ocorreu no Centro de Fortaleza, no Ceará. Segundo familiares, Paulo Victor estava acompanhado de amigos quando começou a sentir-se mal logo após consumir bebida alcoólica. Ele foi socorrido no próprio evento e levado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde a morte foi confirmada às 0h23. A notificação médica apontou “choque circulatório associado a intoxicação exógena de origem desconhecida”.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil instaurou investigação para esclarecer as circunstâncias da morte. Peritos da Pefoce estiveram no local do evento para coleta de informações e materiais que serão analisados pelo 34º Distrito Policial, responsável pelo procedimento.

Paulo Victor era estudante de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e integrava a Associação Atlética Acadêmica do curso. A entidade divulgou nota de pesar e destacou a contribuição do estudante para a comunidade acadêmica, afirmando que sua trajetória permanece registrada na memória dos colegas.

