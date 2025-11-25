Um jovem de 20 anos morreu na madrugada deste domingo (23) após passar mal durante um evento de música eletrônica. A vítima, identificada como Paulo Victor Maciel Amora Fernandes, chegou a receber atendimento de emergência, mas não resistiu.

O caso ocorreu no Centro de Fortaleza, no Ceará. Segundo familiares, Paulo Victor estava acompanhado de amigos quando começou a sentir-se mal logo após consumir bebida alcoólica. Ele foi socorrido no próprio evento e levado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde a morte foi confirmada às 0h23. A notificação médica apontou “choque circulatório associado a intoxicação exógena de origem desconhecida”.