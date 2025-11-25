Um jovem de 20 anos morreu na madrugada deste domingo (23) após passar mal durante um evento de música eletrônica. A vítima, identificada como Paulo Victor Maciel Amora Fernandes, chegou a receber atendimento de emergência, mas não resistiu.
O caso ocorreu no Centro de Fortaleza, no Ceará. Segundo familiares, Paulo Victor estava acompanhado de amigos quando começou a sentir-se mal logo após consumir bebida alcoólica. Ele foi socorrido no próprio evento e levado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde a morte foi confirmada às 0h23. A notificação médica apontou “choque circulatório associado a intoxicação exógena de origem desconhecida”.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil instaurou investigação para esclarecer as circunstâncias da morte. Peritos da Pefoce estiveram no local do evento para coleta de informações e materiais que serão analisados pelo 34º Distrito Policial, responsável pelo procedimento.
Paulo Victor era estudante de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e integrava a Associação Atlética Acadêmica do curso. A entidade divulgou nota de pesar e destacou a contribuição do estudante para a comunidade acadêmica, afirmando que sua trajetória permanece registrada na memória dos colegas.