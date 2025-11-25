O Governo de São Paulo repassou veículos aos Fundos Sociais de seis municípios da RMVale nesta terça-feira (25). A entrega faz parte do Programa de Equipagem dos Fundos Sociais Municipais, criado para ampliar a estrutura das ações sociais no Estado. Cada cidade recebeu um veículo. No total, foram distribuídas 200 unidades, com investimento de R$ 20,6 milhões.

Os municípios contemplados na região foram: Areias, Lagoinha, Monteiro Lobato, Redenção da Serra, São José do Barreiro e Silveiras. A cerimônia contou com a participação de representantes de diferentes regiões e foi conduzida pela primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, responsável pela entrega das chaves aos gestores municipais.