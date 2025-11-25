O Governo de São Paulo repassou veículos aos Fundos Sociais de seis municípios da RMVale nesta terça-feira (25). A entrega faz parte do Programa de Equipagem dos Fundos Sociais Municipais, criado para ampliar a estrutura das ações sociais no Estado. Cada cidade recebeu um veículo. No total, foram distribuídas 200 unidades, com investimento de R$ 20,6 milhões.
Os municípios contemplados na região foram: Areias, Lagoinha, Monteiro Lobato, Redenção da Serra, São José do Barreiro e Silveiras. A cerimônia contou com a participação de representantes de diferentes regiões e foi conduzida pela primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, responsável pela entrega das chaves aos gestores municipais.
Os veículos entregues são utilitários de carga 0 km, equipados com caçamba de capacidade mínima de 810 quilos e identificados com a marca do Fundo Social, do Governo do Estado e do município beneficiado. As unidades foram entregues com tanque abastecido, placa especial (FSP) e três revisões incluídas.
As picapes serão usadas no transporte de cestas básicas, roupas, cobertores, utensílios e outros materiais utilizados nas ações sociais. A operação também deve facilitar o deslocamento em áreas rurais e locais de difícil acesso, ampliando a atuação dos Fundos Sociais.
A distribuição seguiu critérios técnicos que priorizaram cidades com menor população e menor capacidade operacional. A ordem de entrega começou por Borá, município com o menor número de habitantes do Estado. Cidades que ainda não receberam veículos poderão ser atendidas em próxima etapa do programa.
Durante o evento, Cristiane Freitas afirmou que a ação busca garantir que o atendimento social alcance regiões afastadas. Ela destacou que o uso dos veículos permitirá ampliar o transporte de doações e insumos utilizados pelos Fundos Sociais.
O Programa de Equipagem dos Fundos Sociais Municipais tem como finalidade reforçar a estrutura de trabalho das equipes locais. A iniciativa reúne repasse de equipamentos, suporte técnico e articulação com as administrações municipais, com foco no atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.