Um dia após uma decisão liminar do Tribunal de Justiça suspender a eficácia na nova lei de Taubaté que visava retomar a contratação de professores temporários para a rede municipal de ensino, a Prefeitura determinou a paralisação do processo seletivo que havia sido aberto esse mês para a contratação de 327 profissionais.

Editada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo), a portaria que interrompe os efeitos do processo seletivo foi publicada na tarde dessa terça-feira (25) no diário oficial do município. Inicialmente, as inscrições ficariam abertas entre 17 de novembro e 15 de dezembro. A prova objetiva estava prevista para 11 de janeiro de 2026.