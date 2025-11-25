O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), solicitou que a Câmara autorize o município a contratar operações de crédito de até R$ 166,455 milhões junto ao Banco do Brasil. O montante, segundo o projeto, seria utilizado para pagar o empréstimo de US$ 60 milhões junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

Segundo a Prefeitura, a ideia seria fazer três empréstimos anuais (em 2025, em 2026 e em 2027), cada um de cerca de R$ 55 milhões. De acordo com o Banco do Brasil, cada operação poderia ser quitada em 10 anos ou em 18 anos, com carência de 12 meses nos dois casos.