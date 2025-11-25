De cada 10 mortos em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, cinco perderam a vida em rodovias, com liderança da rodovia Presidente Dutra e de estradas estaduais.
O período vai de novembro de 2024 a outubro de 2025 e contabiliza 379 pessoas mortas em acidentes de trânsito na região, sendo 199 delas em rodovias e estradas.
Os dados são do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado.
Na lista das 10 estradas mais mortais, aparecem duas rodovias federais e oito estaduais.
A Via Dutra lidera o ranking de mortes no trânsito com 71 óbitos na região nos últimos 12 meses, entre 68 sinistros fatais. A estrada teve ainda 888 acidentes sem mortes.
Parte da rodovia Rio-Santos, a SP-055 aparece em segundo lugar, com 27 mortes no Litoral Norte, entre 24 sinistros fatais. A estrada tem mais 184 acidentes sem óbitos.
A SP-062, conhecida como estrada-velha e que corta várias cidades da região, é a terceira do ranking, com 18 óbitos em acidentes nos últimos 12 meses. A estrada registrou 16 sinistros fatais e 32 não fatais.
Em seguida, aparecem as rodovias: SP-070 (12 mortes), BR-101 (10), SP-123 (8), SP-065 (7), SP-125 (6), SP-068 (5) e SP-066 (5).
Vale do Paraíba.
A região contabilizou 6.600 sinistros fatais nos últimos 12 meses, com 379 óbitos. A frota de veículos é de 1,783 milhão, gerando uma percentual de 5,33% de fatalidade e 2,13 óbitos no trânsito por 10 mil veículos. A região ainda tem 15,05 mortes em acidentes a cada 100 mil habitantes.
Segundo o Infosiga, que agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde, a região registrou R$ 751,67 milhões em gastos com acidentes de trânsito no intervalo de um ano.
A faixa etária que mais perdeu a vida nos sinistros foi a de 20 a 24 anos, com o óbito de 38 homens e 11 mulheres. Depois aparece a faixa de 25 a 29 anos, com 35 homens e sete mulheres que perderam a vida em acidentes. A terceira parcela é entre 35 e 39 anos, com 24 homens e oito mulheres.
Mobilidade.
