De cada 10 mortos em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, cinco perderam a vida em rodovias, com liderança da rodovia Presidente Dutra e de estradas estaduais.

O período vai de novembro de 2024 a outubro de 2025 e contabiliza 379 pessoas mortas em acidentes de trânsito na região, sendo 199 delas em rodovias e estradas.