25 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
O BRASIL DO FUTURO

Dutra e rodovias estaduais lideram mortes no trânsito no Vale

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente de trânsito na Via Dutra, no Vale do Paraíba
Acidente de trânsito na Via Dutra, no Vale do Paraíba

De cada 10 mortos em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba nos últimos 12 meses, cinco perderam a vida em rodovias, com liderança da rodovia Presidente Dutra e de estradas estaduais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O período vai de novembro de 2024 a outubro de 2025 e contabiliza 379 pessoas mortas em acidentes de trânsito na região, sendo 199 delas em rodovias e estradas.

Os dados são do Infosiga 3.0, versão atualizada da plataforma de dados e estatísticas do Detran-SP sobre o trânsito do estado.

Na lista das 10 estradas mais mortais, aparecem duas rodovias federais e oito estaduais.

A Via Dutra lidera o ranking de mortes no trânsito com 71 óbitos na região nos últimos 12 meses, entre 68 sinistros fatais. A estrada teve ainda 888 acidentes sem mortes.

Parte da rodovia Rio-Santos, a SP-055 aparece em segundo lugar, com 27 mortes no Litoral Norte, entre 24 sinistros fatais. A estrada tem mais 184 acidentes sem óbitos.

A SP-062, conhecida como estrada-velha e que corta várias cidades da região, é a terceira do ranking, com 18 óbitos em acidentes nos últimos 12 meses. A estrada registrou 16 sinistros fatais e 32 não fatais.

Em seguida, aparecem as rodovias: SP-070 (12 mortes), BR-101 (10), SP-123 (8), SP-065 (7), SP-125 (6), SP-068 (5) e SP-066 (5).

Vale do Paraíba.

A região contabilizou 6.600 sinistros fatais nos últimos 12 meses, com 379 óbitos. A frota de veículos é de 1,783 milhão, gerando uma percentual de 5,33% de fatalidade e 2,13 óbitos no trânsito por 10 mil veículos. A região ainda tem 15,05 mortes em acidentes a cada 100 mil habitantes.

Segundo o Infosiga, que agora inclui estimativas do custo de sinistros de trânsito ao sistema público de saúde, a região registrou R$ 751,67 milhões em gastos com acidentes de trânsito no intervalo de um ano.

A faixa etária que mais perdeu a vida nos sinistros foi a de 20 a 24 anos, com o óbito de 38 homens e 11 mulheres. Depois aparece a faixa de 25 a 29 anos, com 35 homens e sete mulheres que perderam a vida em acidentes. A terceira parcela é entre 35 e 39 anos, com 24 homens e oito mulheres.

Mobilidade.

OVALE realiza no dia 2 de dezembro o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, em São José dos Campos, com a presença de autoridades, especialistas, sociedade civil e convidados especiais. As inscrições estão abertas e são gratuitas (acesse aqui e inscreva-se).

O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, que conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, debaterá, entre outros assuntos, o novo sistema de transporte público do município, o primeiro do país a optar por uma frota de ônibus 100% elétrica. O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana tem patrocínios da CCR Rio SP e a Serttel.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários