A RMVALE deve ter uma quinta-feira (27) marcada por variação de nuvens e temperaturas amenas, segundo dados do Climatempo. Apesar da presença de nebulosidade em praticamente todas as cidades, a chuva só aparece com maior probabilidade no Litoral Norte e na Serra da Mantiqueira.
Em grande parte da RMVale, o dia terá muitas nuvens, com algumas aberturas de sol, o que mantém as temperaturas estáveis ao longo do período. Já em áreas mais altas ou próximas ao litoral, há maiores chances de instabilidade entre a tarde e a noite.
Confira a previsão completa para as principais cidades da região:
São José dos Campos
-
Mínima: 13°C
-
Máxima: 26°C
-
Chuva: 0%
Condição: Muitas nuvens durante todo o dia, com aberturas de sol.
Taubaté
-
Mínima: 13°C
Máxima: 28°C
Chuva: 0%
Condição: Muitas nuvens durante todo o dia, com aberturas de sol.
Guaratinguetá
-
Mínima: 15°C
-
Máxima: 27°C
-
Chuva: 0%
Condição: Muitas nuvens durante toda a quinta, com momentos de sol.
Caraguatatuba
-
Mínima: 15°C
-
Máxima: 23°C
Chuva: 50%
Condição: Sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado; pancadas de chuva à noite.
Campos do Jordão
-
Mínima: 9°C
Máxima: 23°C
Chuva: 50%
Condição: Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. Tarde com aumento de nuvens e chuva à noite.