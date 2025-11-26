26 de novembro de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para São José nesta quinta (27)? Confira

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Qual a previsão do tempo para São José nesta quinta (27)? Confira
Qual a previsão do tempo para São José nesta quinta (27)? Confira

A RMVALE deve ter uma quinta-feira (27) marcada por variação de nuvens e temperaturas amenas, segundo dados do Climatempo. Apesar da presença de nebulosidade em praticamente todas as cidades, a chuva só aparece com maior probabilidade no Litoral Norte e na Serra da Mantiqueira.

Em grande parte da RMVale, o dia terá muitas nuvens, com algumas aberturas de sol, o que mantém as temperaturas estáveis ao longo do período. Já em áreas mais altas ou próximas ao litoral, há maiores chances de instabilidade entre a tarde e a noite.

Confira a previsão completa para as principais cidades da região:

São José dos Campos

  • Mínima: 13°C

  • Máxima: 26°C

Chuva: 0%

  • Condição: Muitas nuvens durante todo o dia, com aberturas de sol.

    • Taubaté

    • Mínima: 13°C

  • Máxima: 28°C

  • Chuva: 0%

  • Condição: Muitas nuvens durante todo o dia, com aberturas de sol.

    • Guaratinguetá

    • Mínima: 15°C

    • Máxima: 27°C

    • Chuva: 0%

  • Condição: Muitas nuvens durante toda a quinta, com momentos de sol.

    • Caraguatatuba

    • Mínima: 15°C

    • Máxima: 23°C

  • Chuva: 50%

  • Condição: Sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado; pancadas de chuva à noite.

    • Campos do Jordão

    • Mínima: 9°C

  • Máxima: 23°C

  • Chuva: 50%

  • Condição: Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. Tarde com aumento de nuvens e chuva à noite.

