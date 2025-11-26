A RMVALE deve ter uma quinta-feira (27) marcada por variação de nuvens e temperaturas amenas, segundo dados do Climatempo. Apesar da presença de nebulosidade em praticamente todas as cidades, a chuva só aparece com maior probabilidade no Litoral Norte e na Serra da Mantiqueira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em grande parte da RMVale, o dia terá muitas nuvens, com algumas aberturas de sol, o que mantém as temperaturas estáveis ao longo do período. Já em áreas mais altas ou próximas ao litoral, há maiores chances de instabilidade entre a tarde e a noite.