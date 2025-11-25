A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (25), em duas discussões, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que visa criar a taxa de lixo no município.

Dos 19 vereadores, 11 votaram a favor do projeto: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Jessé Silva (Podemos), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).