Morreu nessa segunda-feira (24) no Vale do Paraíba, aos 50 anos, o pastor Miguel Aparecido da Silva. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa mulher e filhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Miguel foi velado no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida foi realizada nesta terça-feira (25), das 10h às 14h, com sepultamento no Cemitério Campo da Saudade (Avaré), na mesma cidade.