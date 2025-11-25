Morreu nessa segunda-feira (24) no Vale do Paraíba, aos 50 anos, o pastor Miguel Aparecido da Silva. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa mulher e filhos.
O corpo de Miguel foi velado no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida foi realizada nesta terça-feira (25), das 10h às 14h, com sepultamento no Cemitério Campo da Saudade (Avaré), na mesma cidade.
Considerado um amigo leal, apaixonado pela família e um crente fiel da igreja evangélica, onde atuava como pastor, Miguel foi homenageado por dezenas de mensagens nas redes sociais, que lamentaram sua partida precoce.
“Descanse em paz, pastor Miguel. Meus sentimentos aos familiares”, disse Lilian Sillva. “Que notícia triste. Que Deus conforte o seu coração, Pastora Andréia”, lamentou Alessandra Amaro.
Michele Libório comentou: “Nossos mais sinceros sentimentos irmã Andrea, que o Espírito Santo consolador os conforte neste momento e também aos filhos, genro e neto”.
Claudio Nei escreveu: “Miguelito era como eu chamava na Philips...vai em paz irmão”. Deivid Nascimento disse: “Deus receba meu amigo de braços abertos, descanse em paz”.
“Meus sentimentos. Que Deus conforte toda família em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje ele descansa nos braços do Pai, no Paraíso de Deus”, afirmou Paulo Pereira.
Tatiana Scacabarozzi lamentou: “Que triste notícia. Que Deus conforte vocês Andrea, filhos e todos os familiares e amigos. A minha família está em oração por vocês. O Miguel está junto de Deus”.
Carolinne Pimentel disse: “Suas palhaçadas vão fazer falta aqui, tio. Descanse em paz”.