25 de novembro de 2025
ACIDENTE

VALE: Engavetamento entre caminhões interdita totalmente a Dutra

Por Jesse Nascimento | Roseira
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PRF
Acidente provocou derramamento de óleo diesel na pista
Acidente provocou derramamento de óleo diesel na pista

Um engavetamento entre caminhões interdita totalmente a rodovia Presidente Dutra no Vale do Paraíba, na tarde desta terça-feira (25). O acidente aconteceu por volta de 14h50, no km 77 da Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em Roseira.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente provocou derramamento de óleo diesel de um dos caminhões e a carga de vidro do outro veículo ficou espalhada pela pista.

Inicialmente, a PRF informou que três caminhões se envolveram no engavetamento. Um deles estava carregado de madeira.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista de uma das carretas foi socorrido em estado grave ao pronto-socorro de Guaratinguetá. Não há informações a respeito de outras vítimas.

