Um engavetamento entre caminhões interdita totalmente a rodovia Presidente Dutra no Vale do Paraíba, na tarde desta terça-feira (25). O acidente aconteceu por volta de 14h50, no km 77 da Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em Roseira.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente provocou derramamento de óleo diesel de um dos caminhões e a carga de vidro do outro veículo ficou espalhada pela pista.