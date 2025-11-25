Além da família, duas paixões movem o empresário Benedito Vieira Pereira, 81 anos: futebol e leite, não necessariamente nesta ordem.

Palmeirense fanático, mas apaixonado, sobretudo, por futebol, Benedito Vieira Pereira, ou Bêne Vieira, como ele é mais conhecido, é o personagem do novo episódio de "Líderes", o podcast de OVALE que entrevista quem é notícia na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, que estreia nesta terça-feira (25). Falou sobre futebol, chegou até a escalar o ataque do Corinthians campeão paulista de 1954, mas falou principalmente de leite, mercado que conhece bem, como produtor e como diretor-presidente da Cooper, a mais antiga indústria em atividade em São José dos Campos, fundada em 1935 e que completou, em agosto, 90 anos de história.

