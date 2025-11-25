Além da família, duas paixões movem o empresário Benedito Vieira Pereira, 81 anos: futebol e leite, não necessariamente nesta ordem.
Palmeirense fanático, mas apaixonado, sobretudo, por futebol, Benedito Vieira Pereira, ou Bêne Vieira, como ele é mais conhecido, é o personagem do novo episódio de "Líderes", o podcast de OVALE que entrevista quem é notícia na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, que estreia nesta terça-feira (25). Falou sobre futebol, chegou até a escalar o ataque do Corinthians campeão paulista de 1954, mas falou principalmente de leite, mercado que conhece bem, como produtor e como diretor-presidente da Cooper, a mais antiga indústria em atividade em São José dos Campos, fundada em 1935 e que completou, em agosto, 90 anos de história.
"Líderes" é apresentador por Hélcio Costa, diretor de Relações Institucionais de OVALE, e tem apoio da Pós-graduação da Unitau.
"Naquele tempo, o leite ia para São Paulo de trem, com pedras de gelo em cima da tampa do latão, para ajudar a conservar", disse Bêne, lembrando do início do movimento cooperativista na região, a partir de um movimento deflagrado em Roseira por seu avô, Roque Vieira da Silva, três anos antes da criação da Cooperativa de São José dos Campos.
De lá para cá, muita coisa mudou. Líder do mercado na região joseense, a Cooper tem mais de 20 produtos no mercado, de leite pasteurizado, seu produto original, a queijos, iogurtes, requeijão e manteiga, entre outros. E aposta em um tripé: qualidade da matéria-prima, tecnologia de produção e equipe qualificada. E em uma tradição, reforçada durante a pandemia: leite entregue na porta de casa.
"O leite é o nosso carro-chefe. Mas é um produto é perecível, que exige uma logística muito grande para chegar fresco às gôndolas dos supermercados e à porta de casa do consumidor. Tudo isso para manter a principal qualidade do nosso produto: a qualidade. Nosso produto tem excelente qualidade", disse.
Longa Vida
Qualidade é a palavra-chave das declarações de Bêne Vieira.
Isso fez com que ele deflagrasse, anos atrás, uma "guerra" contra o chamado leite Longa Vida ou leite UHT (Ultra High Temperature), produto que passa por um processo de pasteurização em alta temperatura, permitindo que ele seja armazenado por longos períodos sem refrigeração, geralmente até quatro meses. "Nosso produto é fresco", afirma. Segundo ele, o Longa Vida não. "O processo do Longa Vida, que eleva a temperatura do leite a 150 graus, mata o leite", acrescentou.
Mas essa é uma briga do tipo Davi e Golias, admite Bêne. "Faz 40 anos que eu falo isso e tem gente que não me escutou ainda. Mas temos a certeza de que servimos o melhor leite", disse.
O presidente da Coopera analisou também o mercado produtor de leite do Vale do Paraíba, região que ainda é a principal bacia leiteira do Estado, as mudanças que a Cooper e São José dos Campos sofreram ao longo dos último 90 anos, e sobre a tecnologia que domina hoje o setor, da porteira para dentro das fazendas. "A tecnologia é chave para manter as qualidades do leite", afirmou.
Tem ou não tem?
No final da entrevista, Bêne voltou ao futebol, como bom palmeirense, respondeu, em alto e bom som, à pergunta que abriu o podcast: sim, o Palmeiras tem Mundial. Será que ele tem razão?
Confira o podcast "Líderes" no canal de OVALE no Youtube e também nas redes sociais.