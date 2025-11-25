Policiais Militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por tráfico de entorpecentes em Tremembé. A ação aconteceu na manhã de segunda-feira (24), durante patrulhamento pelo bairro Chácara Canaã.
Dois homens, que estavam na via pública, tentaram fugir ao perceber a presença da equipe, mas foram abordados.
No chão, próximo a eles, foram encontrados 12 pinos de cocaína.
Em consulta, constatou-se que ambos possuíam diversas passagens pela Justiça, sendo então, juntamente com os entorpecentes, encaminhados à Delegacia de Plantão de Tremembé, onde permaneceram à disposição da Justiça.