25 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HISTÓRICO CRIMINAL

Reincidentes são presos por tráfico de drogas em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Cocaína apreendida em Tremembé
Cocaína apreendida em Tremembé

Policiais Militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por tráfico de entorpecentes em Tremembé. A ação aconteceu na manhã de segunda-feira (24), durante patrulhamento pelo bairro Chácara Canaã.

Dois homens, que estavam na via pública, tentaram fugir ao perceber a presença da equipe, mas foram abordados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No chão, próximo a eles, foram encontrados 12 pinos de cocaína.

Em consulta, constatou-se que ambos possuíam diversas passagens pela Justiça, sendo então, juntamente com os entorpecentes, encaminhados à Delegacia de Plantão de Tremembé, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários